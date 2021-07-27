Uşak'ta 55 koyun yanarak telef oldu - Son Dakika

Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangının ahıra sıçraması sonucu 55 koyun yanarak telef oldu.

Yangın, Eşme'ni Bozlar köyünde bir yonca tarlasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, E.E.'ye ait ahıra sıçradı. İhbarlar sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucunda söndürülürken yangında 55 koyun telef oldu. Ayrıca yangında 2 bin 500 paket saman, 15 ton arpa alev alev yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Köksal Kılınç/İHA)