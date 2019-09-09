Son Dakika Haberleri: Uşak'ta 57 bin 599 öğrenci okula döndü
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Uşak'ta 57 bin 599 öğrenci okula döndü

58 dakika önce

Uşak'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Uşak'ta 57 bin 599 öğrenci okula döndü, System.String[]

Uşak'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'ndaki törene Vali Funda Kocabıyık ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Funda Kocabıyık, il genelinde toplam 311 okulda 57 bin 599 öğrenci ile yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını bildirdi.

Sorunsuz ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyen Vali Funda Kocabıyık, "Bugün eğitim öğretim yılımızın ilk günü. Öğrencilerimizin heyecanını paylaşmak istedik. İnşallah hayırlı bir eğitim öğretim yılı geçiririz." dedi.

İlk ders zilinin çalması sonrası Vali Kocabıyık, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

-Banaz

Banaz'da da Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca ilçe genelinde 42 okulda 4 bin 767 öğrencinin bu yıl eğitim göreceğini söyledi.

Öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileyen Koca, ilçede eğitim öğretimin sorunsuz başladığını aktardı.

Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:18 Kaynak: AA
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