Uşak'ta 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
7 saat önce
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında gerçekleştirilen aramalarda 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında gerçekleştirilen aramalarda 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şüphelinin, evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçildi. Ekipler şahsın evine baskın düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan arama sonucu 616 adet uyuşturucu hap, 3 adet otomatik av tüfeği, 1 adet tüfek şarjörü, 1 adet bıçak ele geçirildi.
Öte yandan, aramalarda özel eğitimli narkotik köpekleri de kullanıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - UŞAK
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:44 Kaynak: İHA
Son Dakika Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında