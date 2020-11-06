Uşak'ta 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirildi - Son Dakika

Uşak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 11.00-16.00 haricinde sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, korona virüsün (Covid-19)il genelinde artış gösterdiği belirtildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 6 kasım (Bugün) itibariyle 11.00 - 16.00 saatleri haricinde sokağa çıkmaları kısıtlandı. - UŞAK