Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti

18.05.2022 13:38

- Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti Uşak'ta meydana gelen facia gibi kazada 7 aylık hamile kadın ve annesi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

- Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen facia gibi kazada 7 aylık hamile kadın ve annesi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Uşak - Ulubey yolu üzerinde Omurca köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bilal Baki (27), kontrolündeki 64 EB 095 plakalı otomobille Ulubey İlçesinden Uşak Merkez istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Ebru Güven kontrolündeki 64 AAB 577 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Ebru Güven kontrolündeki araç yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Elif Baki ve annesi Saadet Coşkun' (53)un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Bilal Baki, Sezgin Can Coşkun ve Ebru Güven'i ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Acı tablo sonradan ortaya çıktı

Kaza sonrasında hayatını kaybeden Elif Baki'nin 7 aylık hamile olduğu ve kontrol amaçlı şehir merkezine geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken ağır yaralanan 3 şahsın da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti
Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti
Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti
Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Uşak Valisi Turan Ergün göreve başladı Açıklaması Uşak Valisi Turan Ergün göreve başladı Açıklaması Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası Uşak'ta hamile kadın ve annesi feci kazada hayatını kaybetti Uşak'ta hamile kadın ve annesi feci kazada hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Uşak Ulubey, Ebru Güven, Omurca, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 16:59:41. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta 7 aylık hamile kadın ve annesi facia gibi kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement