Uşak'ta 7 bin 502 kişiye daha 1000'er lira destek - Son Dakika

Uşak'ta Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın ikinci fazı kapsamında 7 bin 502 kişiye, 1000'er lira destek verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı"nın ikinci fazı kapsamında Uşak genelinde 7 bin 502 aileye 1000'er lira destek ödemesi yapıldı.

Vali Funda Kocabıyık, ödemelerin hak sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, "İki gün gibi kısa bir sürede ödemeleri adreslere götürerek elden teslim eden Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İlk fazda da Uşak'ta 6 bin 518 aileye 1000 lira destek sağlanmıştı.