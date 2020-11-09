Uşak'ta 71 aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta 71 aranan şüpheli yakalandı
09.11.2020 14:19
Uşak'ta, polis ekiplerce yapılan çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 şüpheli yakalandı.
Uşak'ta, polis ekiplerce yapılan çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 71 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 34'ü tutuklanırken, 37 kişi serbest bırakıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 10 gün içerisinde yaptıkları istihbarat çalışmaları ile haklarında yakalama kararı çıkarılmış ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonla 71 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelileri, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 71 şüpheliden 34'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 37 kişi serbest bırakıldı. - UŞAK
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