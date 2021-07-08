Son dakika haber... 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta, bir tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Uşak'tan İzmir yönüne ilerleyen Suriye uyruklu A.M. yönetimindeki 33 E 0134 plakalı tır, Ürünköy Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duramayarak önündeki araçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tır ile 6 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Uşak-İzmir kara yolu yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.
Öte yandan gözaltına alınan tır sürücüsünün ilk ifadesinde tırın freninin tutmadığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: AA
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