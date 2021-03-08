Uşak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Uşak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 13:23
Uşak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı, System.String[]

Uşak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Uşak'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Aile Çalışma Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme Merkezi Müdürü Fadime Fazilet Ünver, kadınların toplumun en önemli dinamiklerinden biri olduğunu belirtti.

Türk kadınının tarih boyunca her alanda büyük mücadelelere imza attığına dikkati çeken Ünver, "Bugünün Türkiye'sinde kadınlarımız eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar hayatımızın her alanında yer almaktadır. Hem Türkiye'de hem de dünyanın pek çok ülkesinde her alanda başarılı kadınlarımız bulunmaktadır. Özgüvenleri yüksek, cesur ve eğitimli kadınlarımızın her alanda sayılarının artması ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır." dedi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan stantlarda da KADES uygulaması hakkında kadınlar bilgilendirildi.

Ekipler, kadınlara karanfil dağıttı.

Öte yandan İzmir- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında denetimlerini sürdüren ekipler tarafından durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan kadınları ziyaret ederek onların gününü kutladı.

15 Temmuz Şehitleri, Kadınlar Günü, Uşak, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika


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