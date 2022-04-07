Uşak'ta 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi

07.04.2022 18:43
Uşak'ta 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri satışa sunulmak üzere 8 milyondan fazla kaçak sigara ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri satışa sunulmak üzere 8 milyondan fazla kaçak sigara ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda takip edilen kamyonet, uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada satışa hazır şekilde 8 milyon 320 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından araç sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Uşak'ta 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Uşak'ta 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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