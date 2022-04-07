Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi

07.04.2022 18:04
Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir nakliye kamyonunda tütünle doldurulmuş 8 milyon 320 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Uşak'ta bir nakliye kamyonunda tütünle doldurulmuş 8 milyon 320 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak- Ankara kara yolundaki denetim noktasında bir nakliye kamyonunu durdurdu.

Araçtaki aramada, 360 koli içinde tütünle doldurulmuş 8 milyon 320 bin bandrolsüz makaron bulundu.

Nakliye kamyonunun sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi
Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Sigara, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta 8 milyondan fazla bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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