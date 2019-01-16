Uşak'ta 80 Yaşındaki Adamdan Dünden Bu Yana Haber Alınamıyor
1 saat önce
Uşak'ta dün sabah aracıyla evden ayrılan 80 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor.
Uşak
'ta dün sabah aracıyla evden ayrılan 80 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor. Bütün Uşak'ın sosyal medyadan seferber olduğu kayıp olayında yaşlı adama ulaşılamadı.
Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Asım Kavak
isimli vatandaş, Salı günü (dün) sabah Banaz
ilçesinden 64 FR 898 plakalı aracı ile evden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alamayan aile yakınları durumu polise bildirdi ve sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Polis
yaşlı adamın bulunması çalışma başlattı. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:50 Kaynak: İHA
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