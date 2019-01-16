Son Dakika Haberleri: Uşak'ta 80 Yaşındaki Adamdan Dünden Bu Yana Haber Alınamıyor

Uşak'ta 80 Yaşındaki Adamdan Dünden Bu Yana Haber Alınamıyor

1 saat önce

Uşak'ta dün sabah aracıyla evden ayrılan 80 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor.

Uşak'ta 80 Yaşındaki Adamdan Dünden Bu Yana Haber Alınamıyor, System.String[]
Uşak'ta dün sabah aracıyla evden ayrılan 80 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor. Bütün Uşak'ın sosyal medyadan seferber olduğu kayıp olayında yaşlı adama ulaşılamadı.

Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Asım Kavak isimli vatandaş, Salı günü (dün) sabah Banaz ilçesinden 64 FR 898 plakalı aracı ile evden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alamayan aile yakınları durumu polise bildirdi ve sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Polis yaşlı adamın bulunması çalışma başlattı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

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