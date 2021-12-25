Uşak'ta 387 şişe kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 387 adet kaçak alkol, 820 kg kaçak tütün, 138 bin bandrolsüz makaron ve 74 kg kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbaratlar doğrultusunda kent merkezinde bir araç durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama çalışmalarından araçta 387 şişe çeşitli markalarda kaçak alkol ele geçirdi. Ayrıca bir depoda yapılan arama çalışmalarında da 820 kg kaçak tütün, 138 bin bandrolsüz makaron ve 74 kg kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şahıs ekiplerce gözaltına alınırken, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - UŞAK