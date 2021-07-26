9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika

Uşak'ta yaklaşık 5 kilometrelik alanda 9 farklı noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Dağdemirler köyü ile Çevreköy arasındaki farklı noktalarda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 kilometrelik alanda 9 farklı noktada birbirine yakın zamanlarda çıktığı belirlenen yangınlar ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangınlarda, yaklaşık 5 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.