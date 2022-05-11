9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

11.05.2022 17:27

Uşak'ta bir tırda kolilerin içerisinde 9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Uşak'ta bir tırda kolilerin içerisinde 9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Araçtaki aramada, kolilerin içerisinde 9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 9 milyon 830 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika


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