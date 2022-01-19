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Uşak'ta 97 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Uşak'ta 97 kilo kaçak tütün ele geçirildi

19.01.2022 20:27
Uşak'ta 97 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Uşak'ta Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 97 kilo kaçak tütün, 46 bin 400 kaçak makaron, 3 bin 160 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Uşak'ta Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 97 kilo kaçak tütün, 46 bin 400 kaçak makaron, 3 bin 160 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma komutanlığı ekipleri, bir şahsın kaçak tütün ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda şahsın iki ikametinde yapılan arama çalışmasında 97 kilogram kaçak tütün, tütün doldurma makinası, 46 bin 400 bandrolsüz makaram, 3 bin 160 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Gözlatına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - UŞAK

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tütün, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 97 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta 97 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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