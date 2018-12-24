Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Acılı Bekleyiş

Uşak'ta Acılı Bekleyiş

2 saat önce

Uşak'ta acılı bekleyiş 3 kardeşin karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü öğrenildiUŞAK - Uşak'ta dün 3 kardeşin hayatını kaybettiği olay sonrası felaketin yaşandığı evde acılı bekleyiş devam ediyor.

Uşak'ta acılı bekleyiş
3 kardeşin karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğü öğrenildi

UŞAK - Uşak'ta dün 3 kardeşin hayatını kaybettiği olay sonrası felaketin yaşandığı evde acılı bekleyiş devam ediyor.
Uşak'ı üzüntüye boğan acı olayın ardından bugün İzmir Adli Tıp Kurumuna otopsi işlemeleri tamamlanan üç kardeşin cenazeleri, akrabaları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Uşak'a getirilmek üzere yola çıktı. Yapılan otopside, kardeşlerin soba zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri belirlenirken, olayın yaşandığı mahallede ise acılı bekleyiş devam etti. Ölen kardeşlerin akraba ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, acılı baba ve ağabeyi teselli etmeye çalıştılar.
Öte yandan aileyi yakından tanıyan ve mahalle sakinlerinden Salim Akkaya, Yeşilkuşak ailesinin yaşadığı elemli olayın mahalleyi derinden etkilediğini belirterek şunları ifade etti;
"Aile ve çocukları iyi tanırdım. Ailenin annesi Pempe teyzeyi de 2-3 yıl önce bir hastalıktan kaybetmiştik. Sonrasında evde 4 çocuk ve baba 5 kişi yaşamaya devam ettiler. Ayşe kızımızı daha iki hafta önce telli duvaklı gelin edip uğurlamıştık. Çok üzgünüz, sözün bittiği yerdeyiz. Allah'ım geride kalanlara sabırlar versin. Acılarını hep birlikte paylaşacağız."
Kardeşlerin cenazeleri, yarın Uşak merkez Şehitler Caminde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:21 Kaynak: İHA

Adli Tıp, İzmir, Uşak, Yerel
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