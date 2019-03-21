Son Dakika Haberleri: Uşak'ta "Adalet Ormanı"Na 500 Fidan Dikildi

Uşak'ta "Adalet Ormanı"Na 500 Fidan Dikildi

2 saat önce

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan "Adalet Ormanı"na 500 fidan dikildi.

Uşak'ta
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan "Adalet Ormanı"na 500 fidan dikildi.

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde, İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Uşak Lisesi karşısında yaklaşık 4 dekar arazide "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Yaklaşık 500 fidanın dikiminin yapıldığı bölgede düzenlenen törende konuşan Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, ormanın oluşturulmasında katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ormanların önemine değinen Korkmaz, "Orman alanındaki fidanlar denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler tarafından toprakla buluşturuldu. İlerleyen dönemde bölgede yürüyüş yolları oluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise ilde yeşil dokunun artırılması için çalıştıklarını belirterek herkesi bahar aylarında ağaç dikmeye davet etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar fidan dikti.

Etkinliğe Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Yalçın Baysal, hakim ve savcılar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:49 Kaynak: AA

Başsavcı, Uşak, Güncel
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