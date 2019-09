Uşak'ta Afet ve Acil Durum Çantası tanıtımı

AFAD tarafından hayata geçirilen "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi kapsamında eylül ayı teması olarak belirlenen "Afet ve Acil Durum Çantası" tanıtımı Vali Funda Kocabıyık tarafından yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan etkilikte ilk olarak Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Yıldırım, Afet ve Acil Durum Çantasının hazırlanması ve içinde bulunması gereken malzemelerle ilgili bilgi verdi.

Vali Funda Kocabıyık, bilgilendirmenin ardından yaptığı konuşmada Türkiye'nin önemli deprem kuşakları üzerinde bulunduğunu ifade ederek afetlere her an hazırlıklı olma bilincini taşımanın hayat kurtardığını ve can kayıplarını en aza indirdiğini kaydetti.



Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşmasının mümkün olmayabileceğine dikkat çeken Vali Funda Kocabıyık, "Ülkemiz çok büyük afetler gördü. Allah inşallah bir daha böyle büyük afetler yaşatmaz. Her yaşadığımız afet geride bizlere yeni deneyimler bıraktı. 'Afet ve Acil Durum Çantası' bu deneyimlerin ürünüdür. Afet ve acil durum çantasında acil durum sırasında ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler bulundurulmalıdır. Ayrıca acil durumlarda bu malzemelerin tedarik edilebilmesi için zaman olmayacağından çantanın önceden hazır olması ve en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulundurulması gerekmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Yıldırım tarafından Vali Funda Kocabıyık'a "Afet ve Acil Durum Çantası" takdim edildi.