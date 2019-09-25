Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Afet ve Acil Durum Çantası tanıtımı
Son Dakika Güncel Haber

Uşak'ta Afet ve Acil Durum Çantası tanıtımı

58 dakika önce

AFAD tarafından hayata geçirilen "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi kapsamında eylül ayı teması olarak belirlenen "Afet ve Acil Durum Çantası" tanıtımı Vali Funda Kocabıyık tarafından yapıldı.

Uşak'ta Afet ve Acil Durum Çantası tanıtımı, System.String[]

AFAD tarafından hayata geçirilen "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi kapsamında eylül ayı teması olarak belirlenen "Afet ve Acil Durum Çantası" tanıtımı Vali Funda Kocabıyık tarafından yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan etkilikte ilk olarak Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Yıldırım, Afet ve Acil Durum Çantasının hazırlanması ve içinde bulunması gereken malzemelerle ilgili bilgi verdi.

Vali Funda Kocabıyık, bilgilendirmenin ardından yaptığı konuşmada Türkiye'nin önemli deprem kuşakları üzerinde bulunduğunu ifade ederek afetlere her an hazırlıklı olma bilincini taşımanın hayat kurtardığını ve can kayıplarını en aza indirdiğini kaydetti.


Bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşmasının mümkün olmayabileceğine dikkat çeken Vali Funda Kocabıyık, "Ülkemiz çok büyük afetler gördü. Allah inşallah bir daha böyle büyük afetler yaşatmaz. Her yaşadığımız afet geride bizlere yeni deneyimler bıraktı. 'Afet ve Acil Durum Çantası' bu deneyimlerin ürünüdür. Afet ve acil durum çantasında acil durum sırasında ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler bulundurulmalıdır. Ayrıca acil durumlarda bu malzemelerin tedarik edilebilmesi için zaman olmayacağından çantanın önceden hazır olması ve en az 72 saat hayatta kalmanızı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak malzeme bulundurulması gerekmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Yıldırım tarafından Vali Funda Kocabıyık'a "Afet ve Acil Durum Çantası" takdim edildi.

Funda Kocabıyık, AFAD, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AFAD ve Kandilli, İstanbul'u sallayan depremin büyüklüğünü açıkladı
Tarım arazisinde 1 kilometre uzunluğunda 5 metre derinliğinde yarık oluştu Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:46:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Afet ve Acil Durum Çantası tanıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]