- Uşak'ta Aile Atölyesi açıldı - Son Dakika

- Uşak'ta Aile Atölyesi açıldı

02.02.2021 15:35

- Uşak'ta Aile Atölyesi açıldı Uşak Belediyesi'nin eğlenceli ve eğitici projesi "Aile Atölyesi" gerçekleşen açılış programı ile başladı.

- Uşak'ta Aile Atölyesi açıldı

UŞAK - Uşak Belediyesi'nin eğlenceli ve eğitici projesi "Aile Atölyesi" gerçekleşen açılış programı ile başladı. Proje hakkında konuşan Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın, "Yakın zamanda pandeminin tamamen hayatımızdan çıkmasıyla çok daha güzel ve kalabalık etkinlikleri Uşak Belediyesi olarak çocuklarımızla ve yetişkinlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan "Aile Atölyesi", gerçekleştirilen açılış etkinliği ile miniklere kapılarını açtı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın katılımıyla gerçekleşen korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uygun düzenlenen açılış töreninde, aileler ve çocukları da katıldı. Açılışa katılan çocuklar, animatörlerle beraber eğlenceli anlar yaşarken neşeleri yüzlerinden belli oldu. Ayrıca pandemi nedeniyle sosyal yaşamdan uzak kalan minikler, katıldıkları atölyelerde yeniden sosyalleşip eğitimlerine başlarken aileleri de yanlarında oldu. Çocukların çeşitli alanlarda beceri kazanması amacıyla başlatılan ve içerisinde Boyama Atölyesi, Deneysel Çalışma Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi ve Uygulamalı Beceri Atölyesi bulunan proje Atatürk Kültür Merkezi'nde bir ay süreyle faaliyet gösterecek.

Randevu Sistemi ve Yaş Sınırı Getirildi

Pandemi kuralları çerçevesinde randevu sistemiyle gerçekleştirilen Aile Atölyesi'nde, katılımcı çocukların yaş sınırı 4 ila 9 olarak belirlendi. Öte yandan sağlık tedbirleri kapsamında çocuklara dışarıya çıkma izni verilen 13.00-16.00 saatleri arasında yapılan etkinlikler bugünden itibaren haftanın 5 günü minikleri ağırlayacak. Atölyeler toplamda 5 gün ve her hafta farklı çocukların katılımıyla ay sonuna kadar sürecek. Çocukların bir yandan eğlenirken bir yandan da yeteneklerini keşfederek geliştireceği projenin, mahalle bazlı farklı bölgelerde de sürdürülmesi planlanıyor.

Pandemi Sonrası Renkli Etkinlikler Uşak Halkıyla Buluşacak

Özellikle çocukların pandemi nedeniyle uzun süredir okul ve sosyal hayattan uzak kaldığını dile getiren Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Aile Atölyesi'nin güzel bir sosyalleşmeyi beraberinde getireceğine işaret etti. Etkinliğe katılım sağlayan miniklerin ailelerine teşekkür eden Başkan Çakın, "Yakın zamanda pandeminin tamamen hayatımızdan çıkmasıyla çok daha güzel ve kalabalık etkinlikleri Uşak Belediyesi olarak çocuklarımızla ve yetişkinlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Ben çocuklarımıza eğlendikleri ve burada yapacağımız etkinliklerle yeni bilgiler ve beceriler kazandıkları bir atölye süreci diliyorum" dedi.

- Uşak'ta Aile Atölyesi açıldı
- Uşak'ta Aile Atölyesi açıldı
- Uşak'ta Aile Atölyesi açıldı
- Uşak'ta Aile Atölyesi açıldı

Uşak Belediyesi, Mehmet Çakın, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Uşak'ta Aile Atölyesi açıldı - Son Dakika


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