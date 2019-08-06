Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası projesi
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Uşak'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası projesi

1 saat önce

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, yapımı süren Aile ve Sosyal Politikalar Uşak İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Uşak'ta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmet binası projesi, System.String[]
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, yapımı süren Aile ve Sosyal Politikalar Uşak İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.
Atatürk Mahallesinde yapımı süren binayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Güneş, projenin kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti.
Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde her alanda geliştiğini belirten Güneş, "Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdik. Engelli, bakıma muhtaç, yaşlı bireylere yönelik hayata geçirilen sosyal projeler pek çok Avrupa ülkesinde yok. İnsana değer veren anlayışla milletine hizmet etmeye devam eden AK Parti, ilimizde önemli yatırımlar kazandırdı. Bunlardan birisi de yapımı süren Aile ve Sosyal Politikalar Uşak İl Müdürlüğü binasıdır" dedi.
Güneş, daha sonra Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Peltek'i ziyaret etti, kentte devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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