Son Dakika Haberleri: Uşak'ta AK Parti'li Çakın Kazandı

Uşak'ta AK Parti'li Çakın Kazandı

1 saat önce

Uşak'ta AK Parti'li Çakın kazandıRamazan ÇETİNUŞAK, (DHA)- UŞAK'ta resmi olmayan kesin seçim sonuçlara göre AK Parti'li Mehmet Çakın, belediye başkanı oldu.

Uşak'ta AK Parti'li Çakın kazandı

Ramazan ÇETİNUŞAK, (DHA)- UŞAK'ta resmi olmayan kesin seçim sonuçlara göre AK Parti'li Mehmet Çakın, belediye başkanı oldu.

Uşak'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni, AK Parti'li Mehmet Çakın kazandı.

MEHMET ÇAKIN KİMDİR

Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Çakın, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, İstanbul'da il genel meclisi üyeliği de yaptı. MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çakın, evli ve iki çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilen Çakın, 22 Ocak 2018'den itibaren AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:08 Kaynak: DHA

DHA, Mehmet Çakın, Uşak, AK Parti, Güncel
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