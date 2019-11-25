Uşak'ta AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanlığınca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Uşak Belediyesi önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı üyesi kadınlar, ellerindeki pankartlarla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkan Vekili Hilal Sabancı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için topluma çağrıda bulundu.

Kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle ilgili konuşan Sabancı, "AK Parti hükümetleri döneminde kadınlar ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendi. Hal böyleyken kadın konusu her gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine birtakım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin Türkiye'de ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınları ve erkekleri bir dayanışmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kadınlar meydandan ayrıldı.