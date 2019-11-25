Son Dakika Haberleri: Uşak'ta AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü
Son Dakika Güncel Uşak'ta AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü - Son Dakika

Uşak'ta AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü

6 saat önce

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanlığınca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Uşak'ta AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü, System.String[]

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanlığınca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Uşak Belediyesi önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı üyesi kadınlar, ellerindeki pankartlarla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkan Vekili Hilal Sabancı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için topluma çağrıda bulundu.

Kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle ilgili konuşan Sabancı, "AK Parti hükümetleri döneminde kadınlar ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendi. Hal böyleyken kadın konusu her gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine birtakım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin Türkiye'de ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınları ve erkekleri bir dayanışmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kadınlar meydandan ayrıldı.

Uşak Belediyesi, AK Parti, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1)
Kaybolan Zehra ve Korhan ile ilgili korkunç iddia: "Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış" Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü Kayıp kadının öldürülüp, kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldığı iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:52:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]