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Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı

06.02.2022 04:35

Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı Uşak'ta alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nın duvarına çarptı.

Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı

UŞAK - Uşak'ta alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç aydınlatma direğini de devirdi. Ayrıca araçta yolcu olarak seyir halinde olan bir kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sularında Uşak'ta Ankara - İzmir Karayolu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mehmet Kahraman, hakimiyetindeki 64 LL 607 plakalı Opel Astra otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nın istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak direği devirdi. Kaza yerine ihbarlar sonrasında polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak seyir halinde olan Yasin Tosbıyık'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Alkollü sürücünün ehliyeti olmadığı tespit edildi

Öte yandan araç sürücüsü Mehmet Kahraman'ın da alkollü olduğu tespit edilirken ehliyeti bulunmadığı da öğrenildi. Sürücü Kahraman da sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Otomobil, Tragger, Milli, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta alkollü sürücü dehşeti 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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