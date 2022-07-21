Alkollü sürücünün çarptığı komiser yardımcısı yaralandı - Son Dakika
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Alkollü sürücünün çarptığı komiser yardımcısı yaralandı

21.07.2022 07:06

Uşak'ta alkol denetiminden kaçmaya çalışan alkollü sürücü yönetimindeki kamyonetin çarptığı komiser yardımcısı yaralandı.

Uşak'ta alkol denetiminden kaçmaya çalışan alkollü sürücü yönetimindeki kamyonetin çarptığı komiser yardımcısı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Caddesi'nde alkol denetimi yapan trafik ekibi, 45 AIE 807 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, komiser yardımcısı İ.B'ye (27) çarparak yaklaşık 20 metre yerde sürükledi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.B, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücü, Kemalöz Mahallesi'nde aracını bir tarlaya bırakıp, kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Yapılan kontrolde, alkollü olduğu belirlenen sürücü M.E.T. (31) gözaltına alındı.

Tedavisi devam eden komiser yardımcısı İ.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü sürücünün çarptığı komiser yardımcısı yaralandı - Son Dakika

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