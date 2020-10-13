Alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı

13.10.2020 22:55

Uşak'ta alkollü bir sürücü otomobiliyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Uşak'ta alkollü bir sürücü otomobiliyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

M.Ö. yönetimindeki 64 DF 652 plakalı otomobil, Mehmet Topaç Bulvarı'nda refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Sürücünün yara almadığı kazada çarpmanın etkisiyle direk yola devrildi.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye, idari para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı

Otomobil, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

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