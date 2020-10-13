Alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı - Son Dakika

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Uşak 'ta alkollü bir sürücü otomobiliyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yeni iPhone 12'ler ve iPhone SE, XR ve 11'lerin kutusunda artık adaptör ve kulaklık bulunmayacak