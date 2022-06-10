Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 5 yaya yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 5 yaya yaralandı

10.06.2022 12:49
Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 5 yaya yaralandı

Uşak'ta 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün yönetimindeki otomobilin çarptığı 5 kişi yaralandı.

Uşak'ta 2,50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün yönetimindeki otomobilin çarptığı 5 kişi yaralandı.

Uşak- İzmir kara yolu TOKİ Kavşağı yakınlarında İ.K. yönetimindeki 16 YZ 350 plakalı otomobil, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.C.C. (22), N.G. (21), K.A. (21), B.E. (21) ve E.K.'ye (21) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yoluna devam eden sürücü, yaklaşık 700 metre ileride otomobilini park ettiği sokakta polis ekiplerince gözaltına alındı.

İ.K'nin, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği ve 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan kazada yaralanan gençlerin, üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
İşte Monster Notebook'un yeni deneyim mağazası! İşte Monster Notebook'un yeni deneyim mağazası! İzmir Şehir Hastanesi'nin Atıklarını Vidanjörle Kanal Hatlarına Dökenlere Suçüstü İzmir Şehir Hastanesi'nin Atıklarını Vidanjörle Kanal Hatlarına Dökenlere Suçüstü Işık ihlali yapan alkollü sürücü 5 üniversite öğrencisine çarptı Işık ihlali yapan alkollü sürücü 5 üniversite öğrencisine çarptı
Kaynak: AA

İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 5 yaya yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:29:39. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 5 yaya yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement