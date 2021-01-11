Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Uşak'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Uşak- Ulubey kara yolundaki Atatürk Bulvarı'nda, G.D. idaresindeki 64 NA 833 plakalı ambulans, tali yoldan çıkan M.T. yönetimindeki 64 BB 184 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen ambulans, kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada, sürücüler ile ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla, kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ambulansın Eşme ilçesinden getirdiği hastayı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktığı, kazanın ilçeye dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.

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