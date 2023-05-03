Cinnet getiren 24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki bebeğini 6. kattan aşağı atarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Cinnet getiren 24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki bebeğini 6. kattan aşağı atarak öldürdü

03.05.2023 16:30

Uşak'ta 24 yaşındaki D.A., yakınları salonda otururken cinnet getirerek 2 aylık bebeğini evin balkonundan aşağıya attı. Talihsiz bebek yaşamını yitirirken, annesi ise gözaltına alındı. Yakınları D.A'nın 2 ay kadar önce evlilik dışı bebek dünyaya getirdiğini ve psikolojik sorunları bulunduğunu ifade etti.

D.A. (24) 2 aylık erkek bebeğiyle Ünalan Mahallesi'nde ikamet eden ablasının evine ziyarete gitti. Yakınları salonda otururken D.A, 2 aylık bebeğini evin balkonundan aşağıya attı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki bebeğini 6. kattan aşağı atarak öldürdü

2 AY ÖNCE EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELMİŞ

Anne D.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakınları, D.A'nın 2 ay kadar önce evlilik dışı bebek dünyaya getirdiğini ve psikolojik sorunları bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından bebeğin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki bebeğini 6. kattan aşağı atarak öldürdü
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Murat İlbaş: Git ona buna ver sonra çocuğu at şey diyince namus bekçisi misin de Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • HERO: Özellikle erkek çocuklarınızı olması gerektiği gibi yetiştirmezseniz, kadın bir eşya gibi görülmeye devam edecek... ve o kadın sende olabilirsin. Cevap Yaz 29 8 Yayından Kaldır
500

Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinnet getiren 24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki bebeğini 6. kattan aşağı atarak öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:23 "Beni onun avukatı olarak görebilirsiniz" diyen Thomas Tuchel'den Sadio Mane'yi yerin dibine sokan hareket
17:19 Bakan Soylu, Dilek İmamoğlu'nun yaptığı hareketi eleştirdi: PKK'nın zafer işaretini yaptılar
17:14 Didem Soydan, üstsüz şekilde cesur pozlar vererek sosyal medyadan paylaşımına beğeni yağmuru yağdı
17:09 Pek bir cesur! Didem Soydan, üstsüz şekilde art arda pozlar verdi
17:09 Gabar'da petrol bulunmasına Meral Akşener'den ilginç yorum geldi: Bizi gömecekti, mezar kazarken petrol buldu
17:02 Akşener'den Gabar'da petrol bulunmasına ilginç yorum: Bizi gömecekti, mezar kazarken petrol buldu
16:43 Derbide Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftar tutuklandı
16:41 Süper Lig'in eski yıldızı Kahraba, Mısır'da ortalığı karıştırdı! Rakip takım final maçında sahaya çıkmama kararı aldı
16:37 Derbide Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftar tutuklandı
16:40 Haberler.com Youtube kanalına konuk olan oyuncu Selen Görgüzel'den itiraf: Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 17:42:27. #1.11#
SON DAKİKA: Cinnet getiren 24 yaşındaki anne, 2 yaşındaki bebeğini 6. kattan aşağı atarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement