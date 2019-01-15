Uşak'ta Araç Yangını
43 dakika önce
Uşak'ta hareket halindeki otomobil yandı.
Uşak
'ta hareket halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Şanlı'nın (39) kullandığı 03 AY 007 plakalı otomobil, Uşak- Ankara
kara yolu Belediye Kavşagı'nda henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı.
Çevreden gelen vatandaşların söndürmeye çalıştığı otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücünün yara almadığı yangında otomobilde hasar oluştu
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:28 Kaynak: AA
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