Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Araç Yangını

Uşak'ta Araç Yangını

43 dakika önce

Uşak'ta hareket halindeki otomobil yandı.

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Uşak'ta hareket halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Şanlı'nın (39) kullandığı 03 AY 007 plakalı otomobil, Uşak- Ankara kara yolu Belediye Kavşagı'nda henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı.

Çevreden gelen vatandaşların söndürmeye çalıştığı otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücünün yara almadığı yangında otomobilde hasar oluştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:28 Kaynak: AA

Ankara, Uşak, Güncel
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