Uşak'ta araçta sigara içen sürücülere 153'er lira ceza kesildi
1 saat önce
Uşak'ta "dumansız araçlar" uygulaması kapsamında, araçta sigara içtiği tespit edilen sürücülere 153'er TL para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:37 Kaynak: İHA
Uşak'ta "dumansız araçlar" uygulaması kapsamında, araçta sigara içtiği tespit edilen sürücülere 153'er TL para cezası kesildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "dumansız araçlar" uygulaması kapsamında, şehrin birçok noktasında hareket halindeki araçlarında sigara içtiği tespit edilen kişilere 153'er TL para cezası kesti. Ceza kesilen bazı sürücüler duruma tepki gösterirken, bir o kadar da şaşırdılar. - UŞAK
Erdoğan sinyali vermişti! Trafikte aracında sigara içenlere ceza kesildi Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: "Kayıtta mısın? Çekin beni" Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek