Uşak'ta araçta sigara sürücülere 153'er TL ceza kesildi
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Uşak'ta araçta sigara sürücülere 153'er TL ceza kesildiUŞAK - Uşak'ta "dumansız araçlar" uygulaması kapsamında, araçta sigara içtiği tespit edilen sürücülere 153'er TL para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:15 Kaynak: İHA
Uşak'ta araçta sigara sürücülere 153'er TL ceza kesildi
UŞAK - Uşak'ta "dumansız araçlar" uygulaması kapsamında, araçta sigara içtiği tespit edilen sürücülere 153'er TL para cezası kesildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Asayiş Polis Ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "dumansız araçlar" uygulaması kapsamında, şehrin birçok noktasında hareket halindeki araçlarında sigara içtiği tespit edilen kişilere 153'er TL para cezası kesti. Ceza kesilen sürücüler duruma tepki gösterirken bir o kadarda şaşırdı.
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