Uşak'ta araçta sigara sürücülere 153'er TL ceza kesildi

UŞAK - Uşak'ta "dumansız araçlar" uygulaması kapsamında, araçta sigara içtiği tespit edilen sürücülere 153'er TL para cezası kesildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Asayiş Polis Ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "dumansız araçlar" uygulaması kapsamında, şehrin birçok noktasında hareket halindeki araçlarında sigara içtiği tespit edilen kişilere 153'er TL para cezası kesti. Ceza kesilen sürücüler duruma tepki gösterirken bir o kadarda şaşırdı.