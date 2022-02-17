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Uşak'ta 13 aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta 13 aranan şahıs tutuklandı

17.02.2022 12:37
Uşak'ta 13 aranan şahıs tutuklandı

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken 13 kişi cezaevine gönderilirken 6 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken 13 kişi cezaevine gönderilirken 6 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 20 ekip ve 100 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 49 adreste arama yapıldı. Operasyonda yakalanan 19 kişiden 13'ü cezaevine gönderilirken 6 kişi de işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - UŞAK

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 13 aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta 13 aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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