Uşak'ta 13 aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken 13 kişi cezaevine gönderilirken 6 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 20 ekip ve 100 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 49 adreste arama yapıldı. Operasyonda yakalanan 19 kişiden 13'ü cezaevine gönderilirken 6 kişi de işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - UŞAK