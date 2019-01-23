Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Aranan 69 Kişi Yakalandı

Uşak'ta Aranan 69 Kişi Yakalandı

6 dakika önce

Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalandı.

Uşak'ta Aranan 69 Kişi Yakalandı, System.String[]
Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde 1-22 Ocak tarihlerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan aranan 69 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 69 kişiden 32'si tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:49 Kaynak: AA

Polis, Uşak, Güncel
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