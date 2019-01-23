Uşak'ta Aranan 69 Kişi Yakalandı
6 dakika önce
Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalandı.
Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 69 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde 1-22 Ocak tarihlerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan aranan 69 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 69 kişiden 32'si tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:49 Kaynak: AA
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