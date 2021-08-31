Uşak'ta arı soktuğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Uşak'ta tarlada çalıştığı sırada arı soktuğu belirtilen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İbrahim Erdoğan (35), merkeze bağlı Koyunbeyli köyündeki tarlasında sulama hortumlarını değiştirdiği sırada fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tarlada yanında bulunan yakınlarının, Erdoğan'ı arı soktuğunu söyledikleri öğrenildi.

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze otopsiye gönderildi.