Uşak'ta arsa kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta arsa kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta arsa meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, hamile olan karısı ise ağır yaralandı.

Uşak'ta arsa meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, hamile olan karısı ise ağır yaralandı.

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İddialara göre, Üçkuyular köyünde önceden aralarında arsa meselesi yüzünden husumet bulunan akrabalardan A.D. (17) ve Ö.D. (26) tekrar arazi konusu dolayısıyla tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. A.D., amcaoğlu Ö.D.'ye ve 5 aylık hamile eşi Ö.D.'yi silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzere olay yerine ambulans ve çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Ö.D. Medikal Park Hastanesine, karısı Ö.D. ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Ö.D. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Ö.D.'nin ise durumunun ağır olduğu, 5 aylık bebeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca hayatını kaybeden Ö.D.'nin, geçtiğimiz cumartesi günü 26. yaş doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışması başlattı. - UŞAK

Jandarma, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 23:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta arsa kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika

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