Uşak'ta 41 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta 41 aranan şüpheli tutuklandı

06.08.2022 17:43
Uşak'ta 41 aranan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 52 aranan şahıs yakalanırken 41 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 52 aranan şahıs yakalanırken 41 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 18 bin 264 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 52 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 41 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - UŞAK

YORUMLAR
500
Yatak odasındaki çelik kasayı patlatan hırsızlar, polisten kaçamadı Yatak odasındaki çelik kasayı patlatan hırsızlar, polisten kaçamadı Konya Polisinden aranan şahıslara operasyon: 65 kişi yakalandı Konya Polisinden aranan şahıslara operasyon: 65 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta 41 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
15:39 Survivor'da kazandığı arabayı teslim alamadığı iddia edilen Batuhan Karacakaya: Biz o defteri çok şey kazanarak kapattık
15:26 Çocuğunu nehirden kurtaran anne akıntıya kapılarak kayboldu! Arama çalışmaları devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 17:46:25. #1.11#
SON DAKİKA: Uşak'ta 41 aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement