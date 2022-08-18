Üniversiteli öğrencilerin ölümüne neden sürücü için 22,5 yıl hapis cezası istenildi - Son Dakika
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Üniversiteli öğrencilerin ölümüne neden sürücü için 22,5 yıl hapis cezası istenildi

18.08.2022 01:08
Üniversiteli öğrencilerin ölümüne neden sürücü için 22,5 yıl hapis cezası istenildi

Uşak'ta aşırı alkollü bir şekilde kullandığı araçla iki üniversite öğrencisine çarparak ölümüne sebep olan sürücü hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Uşak'ta aşırı alkollü bir şekilde kullandığı araçla iki üniversite öğrencisine çarparak ölümüne sebep olan sürücü hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Uşak'ta geçtiğimiz Mayıs ayında 2 üniversite öğrencisi Sude Ürer ve Mısra Buse Uğurlu'yu otomobiliyle çarpması sonucunda ölmelerine sebep olan H.K. hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Uşak 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, H.K'nin, olay günü kullandığı otomobille Uşak istikametinden İzmir yönüne seyrettiği ve akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptıktan sonra karşıdan karşıya geçmek için kara yoluna çıkan Mısra Buse Uğurlu ve Sude Ürer'e çarptığı kaydedildi.

2 öğrenciye çarpmadan önce korkunç mesajı ortaya çıktı

Kaza sırasında olay yerinde bulunan başka bir üniversite öğrencisi olan B.U.'nun da tanık beyanı iddianamede yer aldı. B.U.'nun tanık beyanında "Araçta kanlar içerisinde bir erkek şahıs vardı. Otomobilin yakınında çimlerin üzerinde bir telefon gördüm. Telefona baktığımda 20.44'te WhatsApp'tan telefon sahibinin mesaj attığını ve konuşmanın açık olduğunu gördüm. Mesajları okumadan telefonu çantama koydum. Bu kişiye, 'alkollü müsün' diye sordum, bana 'alkollü olduğunu' söyledi ve avukat E.Y'yi aramamı istedi. Ben de şahsın telefonunu çantamdan çıkarıp açtığımda E.Y. ile yapmış olduğu WhatsApp yazışmalarını gördüm. Araca ait hız göstergesinin fotoğrafını bu avukata göndermişti. 180 km hızda ibrenin gösterdiğini gördüm. Bunun da fotoğrafını kendi telefonumla çektim" ifadeleri yer aldı. Ayrıca hazırlanan iddianamede tanık B.U.'nun araç sürücüsü H.K.'nın bir arkadaşına, "İlk rekor denememiz, hayatımda hiç bu kadar cesur olmadım" yazdığı mesaj ve aracın 180 km hız da kalmış olduğu ibresinin de fotoğrafının yer aldığı öğrenildi. İddianamede araç sürücüsünün 1,439 promil alkollü olarak yüksek hızlı olmasının yanı sıra telefonla mesajlaşmak suretiyle "Bilinçli taksirle üzerine atılı suçu işlediği delillerden anlaşılmakta" denildi. Sanık H.K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli öğrencilerin ölümüne neden sürücü için 22,5 yıl hapis cezası istenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversiteli öğrencilerin ölümüne neden sürücü için 22,5 yıl hapis cezası istenildi - Son Dakika
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