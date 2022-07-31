Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı - Son Dakika
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Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı

31.07.2022 01:55
Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı

Uşak'ta aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin, aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'si ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin, aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'si ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara - Uşak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak kent merkezi istikametine seyir halinde olan Ö.Y. (28) idaresindeki 64 LH 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün aşırı alkollü olduğu ileri sürülen otomobil, bir süre zikzaklar çizdikten sonra yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ö.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan F.N.E. (30) yaralandı. Yolcu koltuğunda sıkışan F.N.E., araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3.50 promil alkollü olduğu tespit edilen Ö.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, F.N.E.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı - Son Dakika
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