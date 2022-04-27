Uşak'ta ata tohumları fideye dönüştürülüyor - Son Dakika
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Uşak'ta ata tohumları fideye dönüştürülüyor

27.04.2022 09:11
Uşak'ta ata tohumları fideye dönüştürülüyor

Uşak Belediyesi'ne ait serada peyzaj ve süs bitkilerinin yanı sıra ata tohumlarından sebze fideleri yetiştiriliyor.

Uşak Belediyesi'ne ait serada peyzaj ve süs bitkilerinin yanı sıra ata tohumlarından sebze fideleri yetiştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada Karaağaç Mahallesi'nde oluşturulan serada yaz mevsimine yönelik peyzaj çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Seraya ziyarette bulunan ve fide diken Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın yaptığı açıklamada geçmişte dışarıdan temin ettikleri mevsim bitkilerini artık kendilerinin ürettiğini ifade etti.

Serada fidelenen çiçekleri şehrin sokaklarıyla buluşturacaklarını aktaran Çakın, "Ata tohumu da bizim için çok önemli. Doğal ve sürdürülebilir tarımın bir simgesi olan ata tohumuna sahip çıkıyor ve sürekliliğini sağlayabilmek umuduyla onları toprakla buluşturuyoruz. Geçmişten aldığımız ve günümüz koşullarında çok önemli bir hal alan bu miras, gelecekte çok daha önemli bir değere sahip olacak. Gelecek nesli bundan mahrum bırakmamak, ata tohumuna sahip çıkmak ve yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta ata tohumları fideye dönüştürülüyor - Son Dakika


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