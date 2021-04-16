Uşak'ta av tüfeğiyle bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş ederek bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler E.Ö. ile babası İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İ.Ö, savcılık kararıyla serbest bırakılırken cinayetin faili olduğu belirtilen E.Ö, adliyeye sevk edildi. E.Ö, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İddiaya göre, çobanlık yapan E.Ö, sürüsünü araziden getirdiği sırada, aralarında husumet bulunan Bilal Arslan ile oğlu Doğan Arslan ile Ketenlik köyü yakınlarında karşılaşmıştı. Sözlü tartışmayla başlayan kavgada E.Ö, av tüfeğiyle Bilal Arslan ve oğlu Doğan Arslan'ı yaralamıştı.

Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Doğan Arslan hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan E.Ö, köyünde yakalanmıştı. E.Ö'nün babası İ.Ö. de gözaltına alınmıştı.