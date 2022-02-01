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Uşak'ta ava giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika

Uşak'ta ava giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu

01.02.2022 20:08
Uşak'ta ava giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Uşak'ta ormanlık alanda avlanmaya gittikten sonra haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Uşak'ta ormanlık alanda avlanmaya gittikten sonra haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Bozköy köyünde yaşayan 63 yaşındaki Aytekin Akça, 30 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde avlanmak üzere evden ayrıldı.

Akça'nın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede yapılan aramada, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda Akça'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Parkinson hastası olan Akça'nın vücudunda saçma ya da kurşun izine rastlanmazken cenaze otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Pazar, Ocak, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta ava giden kişi ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika


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