"Avrupa Hareketlilik Haftası" yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Komisyonu ortaklığında düzenlenen ve bu yılki teması "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" olarak belirlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" programının kapanış toplantısı Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Avrupa Hareketlilik Haftası programı kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Programda hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Belediye Başkanı Çakın, katılan çocukları ve ailelerini tebrik etti.