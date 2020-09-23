"Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri başladı - Son Dakika

Uşak'ta "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atapark'a düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa katılan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, ortalama insan ömrünün 78,5 yıl olduğunu söyledi.

İnsanların sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edebilmeleri için sporun önemli olduğuna dikkati çeken Güneş, "Sanal ve dijital dünya, gençlerimizi sokaktan ve spordan uzaklaştırıyor. Bu duruma çok üzülüyoruz. Bu durumun önüne geçmek için vatandaşlarımızın rahatça spor yapabilmeleri için de birçok değerli eseri hayata geçiriyoruz." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise herkesin rahatça sporunu yapabilmesi adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Çakın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede bağışıklık sisteminin güçlü olmasının önemine değinerek sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Maske, mesafe ve temizliğin yanında bu hastalıkla karşı karşıya kalındığı durumda bağışıklık sistemimizin güçlü olması çok önemli. Bağışıklık sisteminin bu virüsle mücadele etmede çok büyük önem arz ettiğini konunun uzmanları söylüyor. Güçlü bir bağışıklık sistemine ve dirençli bir vücuda sahip olmanın en önemli unsurlarından biri spor yapmak. O yüzden düzenli olarak spor yapmamız gerekiyor."

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can da hafta boyunca birçok etkinliği hayata geçireceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından farklı branşlardaki sporcuların yaptığı gösteriler renkli görüntülere sahne olurken program protokol üyeleri ve sporcuların katılımıyla yapılan yürüyüşle sona erdi.