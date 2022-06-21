Uşak'ta aynı evde yaşadığı arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü - Son Dakika
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Uşak'ta aynı evde yaşadığı arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü

21.06.2022 18:55
Uşak'ta aynı evde yaşadığı arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü

Uşak'ta aynı evde beraber yaşadığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Uşak'ta aynı evde beraber yaşadığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Ünalan Mahallesi 1 Nisan Sokak'ta gece saatlerinde bir apartman dairesinden tabanca sesi geldiği ihbarı üzerine ekipler adrese gitti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, başından tabancayla vurulduğu tespit edilen İrfan Pekçetin'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Pekçetin'in cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, olay sırasında evde olduğu ve daha sonra ayrıldığı tespit edilen Pekçetin'in arkadaşı M.Y. (28) Otogar Kavşağı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.Y'nin ifadesinde, evde tabancayla uğraştığı sırada kazayla ateş aldığını, merminin karşıdaki kanepede uyuyan arkadaşına isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta aynı evde yaşadığı arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta aynı evde yaşadığı arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü - Son Dakika
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