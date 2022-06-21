Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, olay sırasında evde olduğu ve daha sonra ayrıldığı tespit edilen Pekçetin'in arkadaşı M.Y. (28) Otogar Kavşağı'nda yakalandı.

Kaynak: AA

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta aynı evde yaşadığı arkadaşı tarafından vurulan kişi öldü - Son Dakika

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