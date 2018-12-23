Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Aynı Odada Uyuyan 3 Kardeş, Ölü Bulundu

Uşak'ta Aynı Odada Uyuyan 3 Kardeş, Ölü Bulundu

1 saat önce

UŞAK'ta, 1'i bedensel engelli 3 kardeş, birlikte kaldıkları odada ölü bulundu.

Uşak'ta Aynı Odada Uyuyan 3 Kardeş, Ölü Bulundu, System.String[]
UŞAK'ta, 1'i bedensel engelli 3 kardeş, birlikte kaldıkları odada ölü bulundu. Zehirlendikleri düşünülen kardeşlerin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından mı, yoksa gıdadan mı zehirlendikleri araştırıyor.

Karağaç Mahallesi'nde, iki katlı binanın alt katında yaşayan, işçi emeklisi Kazım Yeşilkuşak, bugün saat 10.00 sıralarında, aynı odada kalan çocukları Ayşe Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak'ı (16) hareketsiz buldu. Yeşilkuşak'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, 3 kardeşin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, önce 3 kardeşin karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği üzerinde durdu. Ancak istifra etmiş olmaları nedeniyle gıda zehirlenmesine maruz kalmış olabilecekleri şüphesi de ortaya çıktı. 13 gün önce evlenen ve ailesini ziyarete gelen Ayşe Hatice Özdemir ve ölen 2 kardeşinin dün gece katıldıkları yakınlarının düğününde ikram edilen çorba, tavuk, pilav, keşkek ve un helvası, eve döndüklerinde de puding yedikleri belirtildi. Anneleri 3 yıl önce önce vefat ettiği ifade edilen 3 kardeşin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baba Kazım Yeşilkuşak ile büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak'ın ise farklı odalarda kaldığı belirlendi.

Polis, 3 kardeşin ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:57 Kaynak: DHA

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