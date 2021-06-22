Uşak'ta bacağını saman paketleme makinesinin şaftına kaptıran kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Uşak'ın Ulubey ilçesinde tarlada bacağını traktör ile saman paketleme makinesi arasındaki şafta kaptıran kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.P. yönetimindeki traktörün arka bölümünde durarak Üyükbaşı Mahallesi'ndeki tarlada saman paketleme işlemi yapan T.P. (63), traktör ile makine arasındaki şafta bacağını kaptırdı.
T.P'nin yaralandığı olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sol bacağının diz kısmından koptuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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