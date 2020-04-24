UŞAK'TA BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU - Son Dakika
Son Dakika Güncel UŞAK'TA BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU - Son Dakika

UŞAK'TA BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU

6 saat önce

UŞAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

UŞAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Uşak'ta vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklara getirilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı evlerin balkonlarından kutlandı. Evlerini Türk Bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte saat 21.00'i gösterdiğinde balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da balkonlardan ve pencerelerden marşlar söylendi.

Uşak'ta bir apartmanda 23 Nisan kutlamalarını organize eden Zekeriya Şarbay, Bu organizasyonu yaptık çünkü bayramlar buruk geçti bu sene virüsten dolayı. Biz de insanları gördüğünüz gibi biraz mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptık. İnsanları biraz mutlu ettiysek ne mutlu. Biz de çocuklarımız için, geleceğimiz çocuklar olduğu için böyle bir program yapmak istedik. Sağ olsun emniyet yardımcı oldu bize. Güzel bir program oldu yani, emeği geçen herkese teşekkür ederiz dedi.

Evden çıkamadıkları için üzgün olduğunu belirten 11 yaşındaki Talya Kahraman da, Sokağa çıkamadığımız için çok üzüldük ama, kutladığımız içinde mutlu olduk. Saat tam 21.00'de İstiklal Marşımızı okuduk. Sonra 23 Nisanı kutladık, bayraklarla. Şarkılar söyledik, polis amcalarla beraber. şeklinde konuşurken 11 yaşındaki Emirhan Şarbay ise, İstiklal Marşımızı okuduk öncelikle. Sonra polis amcalar İzmir Marşı çaldı, onu söyledik. Konfetilerimizi patlattık, meşalelerimizi yaktık, bayraklarımızı salladık. Güzel hissettim, o kutlamanın yerini tutmasa da, yine de bizim hüznümüzü alacak kadar güzel oldu. Bütün polis amcalarımıza ve milletimize teşekkür ederim dedi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Polis ekiplerinin vatandaşlara balkona çıkın çağrısından genel görüntüler

-Vatandaşların balkonlarından saygı duruşu ve istiklal marşı okumasından genel ve detay görüntüler

-Evlerinin balkonlarından bayraklar sallayan çocuklardan genel ve detay görüntüler

-Bayraklar asılı apartmandan genel ve detay görüntüler

-11 yaşındaki Emirhan Şarbay ile röportaj

-11 yaşındaki Talya Kahraman ile röportaj

-Apartman yöneticisi Zekeriya Şarbay ile röportaj

Haber-Kamera Feyzi DAVULCU UŞAK,(DHA)

====================================

UŞAK'TA BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU

23 Nisan, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:05 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şanlıurfa'da, TBMM'yle yaşıt 57 kişiye sürpriz doğum günü kutlaması Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu Yörük çocuğu 23 Nisan şiiriyle sosyal medyada fenomen oldu Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi         
18:48
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 19:47:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UŞAK'TA BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]