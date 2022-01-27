Baltalı Göleti buzla kaplandı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesi sınırlarındaki Baltalı Göleti buz tuttu.

Murat Dağı eteklerinde, deniz seviyesinden 1200 metre yüksekte bulunan gölet ve çevresinde hava sıcaklığı eksi 18 dereye kadar düştü. Bölgedeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Çam ağaçlarının arasında yer alan gölet, buz tutmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Arazi araçlarıyla gölete gelenler, buz tutan gölet üzerinde yürüdü, fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilerden Uğur Yılmaz, bölgedeki doğal güzelliği daha önce buraya gelen kardeşinden duyduğunu belirterek, "Kışın buranın çok güzel olduğunu söylemişti. Göletin buz tuttuğunu öğrenince biz de dayanamadık, Afyonkarahisar'dan buraya geldik. Burası çok güzel bir yer. Göletin üzerinde yürüdük. İlk başta biraz korktuk ama alışınca inanılmaz keyifliydi." dedi.