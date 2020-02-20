Uşak'ta baraj çatladı, 2 köyde evler boşaltılacak - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan Bahadır Barajı'nda oluşan çatlak sebebiyle, taşkın ihtimaline karşı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kontrollü olarak boşaltılmaya başlanırken, 4 köyde okullar tatil edildi.



Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın tabanında gece saat 02.00 sıralarında çatlak oluştu. Durumu gün ağarınca fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi. Baraj içerisindeki su herhangi bir taşkın durumuna karşı DSİ tarafından dereye boşaltılmaya başlandı. Yetkililer tarafından barajın şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirildi.



4 köyde okullar tatil edildi, 2 köyde evler boşaltılacak



Öğrencilerin geçiş güzergahında çalışma yapıldığı için Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde okullar tatil edildi. Çay kenarına yakın olan evlerin ise jandarma tarafından tedbir amaçlı boşaltılacağı bildirildi.



Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Uşak'ın Banaz ilçesi Sıracevizler Deresi üzerinde yer alan Bahadır Göleti'nde bugün sabah saatlerinde gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlenmiştir. Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemleri anında alınmış, yetkili makam ve mercileri bilgilendirilerek, vatandaşlar uyarılmıştır. Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılmış, boşaltma işlemlerine başlanmıştır. Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemeler sürmektedir. DSİ 2. Bölge yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, yağışın da artması ve yarın da devam edeceği öngörüldüğünden, dere yatağı güzergahında bulunan Bahadır (584 nüfus) ve Hatipler (778) köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır" denildi. - UŞAK